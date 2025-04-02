Keskin Gözlüler Aranıyor! Dikkatli Olun, 5 Saniyede Baykuşu Bulun...

Yağmur Uçar

Detaylara karşı ne kadar dikkatli olduğunuzu ortaya çıkaracak zeka testinde gözlem becerileriniz ortaya çıkacak.

Keskin göz avlayan zeka testi ile bilişsel yeteneklerinizi de geliştirme fırsatı bulanacaksınız. Bu tür IQ testleri bir yandan eğlenmenizi bir yandan da dikkatinizi artırmanızı sağlamaktadır.

Bazen zorlayıcı olan zeka testlerinde başarı sağlamak için zihninizi boşaltmalı ve konsantrasyonunuzu artırmalısınız.

Yukarıdaki resimde bir ağaç görünmektedir. Bu ağacın içinde bir yerlerde gizli bir baykuş bulunuyor.

Baykuşu bulmanız için size 5 saniye süre tanınmaktadır. Hadi sürenin bir yandan ilerlediğini unutmayın.

Verilen sürenin giderek azaldığını hatırlatmak isteriz. Bu testi yaparken hileye başvurmamalısınız.

Sonuç olarak kendinizi test etmek için burada olduğunuzu ve başarınızı ölçmeye çalıştığınızı unutmayın.

O zaman geri sayım gelsin!

3...

2...

1...

5 saniyede baykuşu görenleri tebrik ederiz.

Göremeyenler ya da daha arayanlar için cevap görselini bırakıyoruz.