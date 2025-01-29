Kia’dan güvenlik alarmı: 80.000 aracı geri çağırıyor… İşte nedeni

Haber Merkezi

Kia America, bazı araçlarında hava yastıklarının ve emniyet kemerlerinin düzgün çalışmasını engelleyebilecek bir kablo arızası nedeniyle 80.000’den fazla aracı geri çağırma kararı aldı.

Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan rapora göre, ön yolcu koltuğunun altındaki hasarlı kablolar, hava yastıklarının istem dışı açılmasına da yol açabilir.

Geri çağırma, 2023-2025 model Kia Niro EV, Plug-in Hybrid (PHEV) ve Hybrid araçlarını kapsıyor.

Yetkili bayiler, etkilenen araçları inceleyerek gerekli durumlarda zemin kablo tertibatını ücretsiz değiştirecek ve kablo kapakları takarak sorunu giderecek.

Araç sahiplerinin, güvenlik riski taşımamak için en yakın Kia bayisine başvurmaları öneriliyor.

İKİNCİ KEZ GERİ ÇAĞIRIYOR

Bu geri çağırma, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Hyundai ve Kia’nın 200.000’den fazla elektrikli aracı geri çağırmasının ardından geldi.

O dönemde şarj kontrol ünitesindeki bir transistörün arızalanarak 12V akünün şarj edilmesini durdurabileceği ve bunun sürüş gücü kaybına neden olarak kaza riskini artırabileceği açıklanmıştı.

Şimdi ise Kia, hava yastığı ve emniyet kemeri sistemlerindeki olası sorunları gidermek için harekete geçti.

Bu durumdan etkilenen araç sahiplerinin Mart ayında bilgilendirileceği açıklandı.