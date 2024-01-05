Kilosu 130 TL'ye düştü! Et ve Süt Kurumu'nda süper indirim; 8 Ocak'a kadar... Yüksek fiyatları düşürmek amacıyla kilosu 130 TL'den satılacak kırmızı ete ilişkin detaylar Et ve Süt Kurumu'ndan geldi.

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Kırmızı etin kilosu, aldı başını gidiyor.

Vatandaşlar, kıymaya ve kuşbaşına hasret kaldı.

Türkiye genelinde yükselen kırmızı et fiyatlarına karşı Et ve Süt Kurumu harekete geçti.

Kurum, kırmızı et sektöründeki firmalara yönelik sığır satışı yapılacağını duyurdu.

Et ve Süt Kurumu'nun açıklamasına göre, büyükbaş hayvanlardan elde edilecek etin içinde sakatat, deri ve yan ürünler de bulunacak.

130 liraya indi

Canlı kilogram satış fiyatı, 130 TL + KDV olarak belirlendi.

Bu adımın, kırmızı et piyasasının dengeye kavuşmasına katkı sağlaması ve fiyatların istikrar kazanması bekleniyor.

Son gün 8 Ocak

Hayvanlar için başvuruların 8 Ocak 2024 tarihine kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne yapılması gerekiyor.

Derince - Bandırma limanında gerçekleştirilecek teslimatın ardından 3 gün içinde kesilecek olan hayvanlar için başvurular, belirtilen tarih aralığında kabul edilecek.