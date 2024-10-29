Kim Milyoner Olmak İster’den ayrılan Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Artık orada boy gösterecek

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Ekranların sevilen yüzlerinden olan ve son olarak Kim Milyoner Olmak İster’de sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu’na o projeden teklif gitti. Sunuculuk kariyerinin ardından setlere dönmeye hazırlanan başarılı oyuncuya bakın hangi dizide boy gösterecek...

Ekranların sevilen simalarından olan Kenan İmirzalıoğlu uzun yıllar boyunca Kim Milyoner Olmak İster’de boy göstermiş ve ardından kısa bir süre önce sunuculuk kariyerine son vererek dizi tekliflerini değerlendirmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz yaz Yavuz Turgul’un “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisiyle anlaşma yapmış ancak senaryoyla ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle projeden ayrılmıştı.

Şimdilerde ise dizi tekliflerini değerlendiremeye alan İmirzalıoğlu’ndan sürpriz bir hamle geldi. Başarılı oyuncu yeni başlayacak olan dizi ile seyirci karşısına çıkacak.

EKRANLARA DÖNÜYOR!

Sema Ergenekon’un yazdığı ve Ali Bilgin’in yönettiği “Serçe” dizisi ile görüşmelere başlayan İmirzalıoğlu’nun yeni diziyle birlikte seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ay Yapım’ın yeni projesi "Serçe", ünlü oyuncunun sıcak baktığı bildirildi. Söz konusu dizinin yazarlığını başarılı senarist Sema Ergenekon üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturacak. Dizinin, bir polisin hikâyesi etrafında şekilleneceği bilgisi de medyada yer aldı.