Kimlik yenileme için yeni dönem başladı: O kişilere ücretsiz!

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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de kimlik kartı yenileme ücretleri değişti.

Buna göre, doğum, kimlik değişikliği veya kayıp nedeniyle yapılan yenileme işlemleri için belirlenen ücretler şu şekilde belirlendi:

Doğum, değiştirme ve kayıp kimlik kartı yenileme işlemleri için 185 TL ücret belirlenirken, kayıp T.C. kimlik kartı yenileme ücreti ise 370 TL'ye yükseldi.

O KİŞİLERE ÜCRETSİZ

Öte yandan, 15 yaş altı ve yeni doğan çocuklar için kimlik kartı ücretsiz olarak verilecek.

İşte güncel fiyatlar:

2025 KİMLİK YENİLEME ÜCRETLERİ

· Doğum Nedeniyle Kimlik Yenileme Ücreti: 185,00 TL

· Değiştirme Nedeniyle Kimlik Yenileme Ücreti: 185,00 TL

· Kayıp Kimlik Yenileme Ücreti: 185,00 TL

· T.C. Kimlik Kartı Kayıp Bedeli: 370,00 TL

· 15 Yaş Altı Kimlik: Ücretsiz

· Yeni Doğum Kimliği: Ücretsiz

· T.C. Kimlik Kartı Yenileme Ücreti: 185,00 TL

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da Alo 199 hattını arayarak işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Randevu almak için izlenmesi gereken adımlar oldukça basit.

e-Devlet üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, önce kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak sisteme giriş yapmalı. Giriş yaptıktan sonra, "Kimlik Yenileme" seçeneğini tıklayarak randevu alabilirsiniz.

Randevu adresi ise https://randevu.nvi.gov.tr/ olarak duyurulmuş durumda. Ayrıca, Alo 199 hattını arayarak da randevu almak mümkün.