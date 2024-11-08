Kimse bilmiyor! Bakın İstanbul’daki ilçelerin isimleri nereden geliyormuş…

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İstanbul tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şehirler arasında şüphesiz ilk sırada yer alır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu şehrin hayranlık uyandıran köklü geçmişi meğer ilçelerinin isimlerine bile yansımış.

Dünyanın dört bir yanından turist akınına uğrayan bu güzel şehrin her bir ilçesi, farklı medeniyetlerin izlerini taşırken, isimleri de çoğu zaman efsanelere, tarihi figürlere ya da eski dönemlere dayanıyormuş.

Osmanlı ve Bizans dönemlerinden kalan bu isimler, İstanbul'un dillere destan olan geçmişine dair de izler taşıyor.

SADECE BİRER İSİM DEĞİLLER…

Görenlerin hayran olmadan gitmediği şehir İstanbul'un ilçelerinin isimlerinin tarihe uzanan hikayeleri de okuyanları büyülüyor. Geçmişine dair çeşitli izler taşıyan tarihi ilçelerin isimlerinin kökenleri ve onları özel kılan hikayeleri bakın nelermiş.

1. Beşiktaş

Beşiktaş’ın adı hakkında birkaç farklı rivayet bulunur. En bilinen hikayeye göre, Bizans döneminde buradaki kayalıklara demir atan tekneler, “taş iskele” anlamında "Beşik Taşı" adını vermiştir. Zamanla Beşiktaş’a evrilmiştir. Bir başka rivayete göre ise bu isim, Barbaros Hayrettin Paşa’nın donanmasının demir attığı taşlardan gelir.

2. Kadıköy

Kadıköy, Osmanlı döneminde İstanbul Kadısı'na bağışlanmış bir bölgeydi ve bu nedenle “Kadının Köyü” olarak anılmaya başlandı. Eski adı "Kalkedon" olan bu bölge, antik dönemde Persler ve Bizanslılar gibi pek çok uygarlığın da yerleşim yeri olmuştur.adı hakkında birkaç farklı rivayet bulunur. En bilinen hikayeye göre, Bizans döneminde buradaki kayalıklara demir atan tekneler, “taş iskele” anlamında "Beşik Taşı" adını vermiştir. Zamanla Beşiktaş’a evrilmiştir. Bir başka rivayete göre ise bu isim, Barbaros Hayrettin Paşa’nın donanmasının demir attığı taşlardan gelir.

3. Üsküdar

Üsküdar’ın ismi ise, Bizans döneminde kullanılan “Skutarion” kelimesinden gelir. Skutarion, askerlerin geçiş yaptığı, orduların toplandığı bir durak yeri anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminde adı “Üsküdar” olarak değişmiş ve önemli bir liman ilçesi olarak gelişimini sürdürmüştür.

4. Fatih

Fatih, ismini Osmanlı’nın İstanbul’u fetheden hükümdarı Fatih Sultan Mehmet’ten alır. Sultan Mehmet, şehri fethettikten sonra buradaki önemli camileri ve külliyeleri yaptırarak İstanbul’u yeni bir İslami merkez haline getirdi. “Fatih” ismi, fethin sembolü olarak bu ilçeye verilmiştir.

5. Eyüp

Eyüp Sultan Camii ile bilinen bu ilçenin adı, peygamberin arkadaşı olan ve İslam’a gönül vermiş Eyüp El-Ensari’den gelir. İstanbul’un fethinde Osmanlılar tarafından burada defnedilen Eyüp Sultan, bölgeye manevi bir önem kazandırmıştır ve ismi bu nedenle Eyüp olarak kalmıştır.

6. Beyoğlu

Beyoğlu’nun ismi, İtalyanca “Bey Oğlu” anlamına gelen "Beyioğlu" kelimesinden türemiştir. Osmanlı döneminde burada yaşayan Cenovalı diplomatların çocukları, bölgeye adını vermiştir. İtalyan kültürünün izlerini taşıyan bu isim, yüzyıllar boyunca İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olmuştur.

7. Galata

Galata’nın isminin kökeni ise Bizans dönemine dayanır. İtalyanca’da “denizci mahallesi” anlamına gelen “Galata”, Cenevizlilerin deniz ticareti yaptığı yerlerden biri olarak bilinir. Ayrıca Galata Kulesi’yle ünlü bu bölge, tarih boyunca İstanbul’un ticaret merkezi olmuştur.

8. Sarıyer

Sarıyer’in ismi hakkında çeşitli rivayetler olsa da, en bilinen hikaye Osmanlı dönemine dayanır. Bölgede altın madenlerinin olması nedeniyle buraya “Sarıyer” adı verildiği düşünülür. Sarı rengi, burada bulunan altınlarla ilişkilendirilmiştir.

9. Şişli

Şişli’nin adının, burada yaşayan Şişçioğlu adlı bir tüccardan geldiği rivayet edilir. Osmanlı döneminde burada yerleşik bir aile olan Şişçioğlu ailesi, bölgeye adını bırakmıştır. Bir diğer iddiaya göre ise bölgede şiş yapımıyla uğraşan ustalar bulunurmuş ve buradan türemiştir.

10. Bakırköy

Eski adıyla “Makrohori” olarak bilinen Bakırköy, Rumca’da “uzak köy” anlamına gelir. Osmanlı döneminde yerleşimin gelişmesiyle “Bakırköy” adını almıştır. Bu ismin Osmanlı döneminde ormanlık alandan dolayı kullanıldığı da düşünülmektedir.