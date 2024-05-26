Kimse bilmiyor! X-Ray cihazına bunları bırakırsanız bakın ne oluyor X-Ray cihazındaki bu işaretli alanın ne anlama geldiğini biliyor muydunuz? Eğer çantanızda bu ürünleri bırakırsanız, ciddi sonuçlar doğurabilir.

ensonhaber.com

Havaalanlarından alışveriş merkezlerine kadar pek çok yerde güvenlik önlemleri kapsamında kullanılan X-Ray cihazları, çantalarımızın içeriğini kontrol etmek için yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Ancak, son zamanlarda ortaya çıkan bir soru işareti, bu cihazların sağlığımıza olası etkileri konusunda gündeme getirildi.

Çantaların X-Ray cihazlarına bırakıldığı noktalarda "Dikkat, cihaz çalışırken radyasyon yayabilir" uyarısı yer alıyor.

Bu uyarı, çoğu kişinin dikkatini çekmiş durumda. Peki, çantalarımızın içinde bulunan ürünlere ne oluyor?

X-Ray cihazlarındaki tehlike!

Güvenlik amacıyla kullanılan X-Ray cihazları, çantalarımızdaki içerikleri kontrol etmek için yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Ancak, çantalarımızdaki yiyecek ve içeceklerin bu cihazlardan geçmesinin sağlık açısından ciddi bir risk oluşturabilir.

Özellikle su, kuruyemiş, meyve gibi sağlıklı atıştırmalıkların yanı sıra annelerin bebeklerinin yiyeceklerini de çantalarına koyduğu durumlar göz önüne alındığında, bu yiyeceklerin X-Ray cihazlarından geçerken radyasyona maruz kalabileceği endişesi artıyor.

Bu nedenle X-Ray cihazına koymadan önce çantanızdan yiyecekleri çıkarmayı unutmayın!