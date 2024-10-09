Kimyasal hadım nedir? Kimyasal hadım Türkiye'de uygulanacak mı?

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Son günlerde yaşanan kadına karşı şiddet, taciz ve cinayetlerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan çarpıcı açıklamalar geldi.

Bakan Tunç, giderek artan bu olayların ardından kimyasal hadımın gündeme gelebileceğini açıkladı.

Söz konusu açıklamaların ardından ise kimyasal hadım konusundaki gelişmeler merak konusu oldu.

Gündemin nabzını tutan hadım yasası kapsamında belirtilen kimyasal hadımın ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, kimyasal hadım nedir? Kimyasal hadım Türkiye'de kullanılacak mı?

KİMYASAL HADIM NEDİR?

Kimyasal hadım yani bir diğer adıyla kimyasal kastrasyon, bir kişinin cinsel dürtülerini azaltmak veya kontrol altına almak amacıyla kimyasal maddelerin kullanılmasıdır. Bu genellikle hormon ilaçlarıyla gerçekleştirilir ve kişinin cinsel dürtülerini, libido seviyesini düşürür. Kimyasal kastrasyon genellikle cinsel suçlar, özellikle çocuk istismarı vakaları üzerinde kontrol sağlamak amacıyla kullanılır.

KİMYASAL HADIM TÜRKİYE'DE UYGULANACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk yasalarının kimyasal hadım cezasına uygun olduğunu belirtirken, maddenin uygulamaya geçirilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.