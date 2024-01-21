Kira sözleşmesinde bu detay olanlar dikkat! Her an sürpriz bir borç çıkabilir… Kira sözleşmelerinde yasak olmasına rağmen yapılmaya devam edilen bu detay yüzünden kapınızı bir borç çalabilir…

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Türkiye’de yapılan kira sözleşmelerinde bu detay maddi zarara yol açabiliyor. Sözleşmesinde bu detay olanlar dikkat.

Kira sözleşmenizi dövizle yapmadan önce, bu sözleşmelerin yasal olup olmadığını ve olası riskleri iyice araştırılması ve değerlendirilmesi büyük özen gerektiriyor.

Döviz üzerinden yapılan bu sözleşmelerde yaşanacak olan anlaşmazlık durumlarında konu mahkemeye taşınıldığında, sözleşmenin Türk Lirasına çevrilebileceğine dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

İşte, bu durum sizi alacaklı durumundan borçlu durumuna düşürebilir.

Uzmanından uyarı yapıldı...

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği ve Sözleşmeler ile Borçlar Hukuku konusundaki uzmanlığıyla bilinen Prof. Dr. Umut Yeniocak, bu konuda önemli uyarılarda bulunarak, yasak kapsamına giren sözleşmelerin anlaşmazlık durumunda Türk Lirasına çevrilebileceğine dikkat çekti.

Ancak, uygulamada yaşanan belirsizlikler ve Yargıtay'ın kararlarına göre, özellikle kira sözleşmelerinde tarafların durumlarının değişebileceği bir süreç olduğunu ifade etti.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin, yasakla çelişen dövizle belirlenen kira bedellerinin mahkeme tarafından TL'ye çevrilebileceği yönündeki kararlarına atıfta bulunan Prof. Dr. Yeniocak, bu durumun alacaklıyı aniden borçlu konumuna düşürebileceği konusunda vurgu yaptı

Ancak, yasağa aykırılığın genellikle idari para cezası olarak uygulandığını belirterek, mahkemelerin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlik olduğunu ifade etti.

Maddi zarara neden olabilir...

Prof. Dr. Yeniocak, Yargıtay'ın dövizle yapılan kira sözleşmelerinin mahkeme tarafından TL'ye çevrileceği tarih konusunda herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti.

Bu durumu Anayasa ve Kanuna aykırı olarak değerlendiren Yeniocak, Eylül 2018'den sonraki yasağa aykırı dövizle kira sözleşmelerinin TL'ye çevrileceği tarih konusunda ise Yargıtay'ın bir kararına atıfta bulundu. Bu karara göre, sözleşme tarihi itibariyle TL üzerinden yeni bir belirleme yapılabileceği ifade edildi.

Dövizle yapılan sözleşmeler...

Bu durum, özellikle kira sözleşmelerinde taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması halinde mahkemelerin bu sözleşmeleri TL üzerinden değerlendirebileceği ve bu yolla alacaklıyı borçlu konumuna düşürebileceği bir sürecin başlamış olabileceğini gösteriyor.

Yargıtay'ın bu konuda kararlar verdiği ve yasağa aykırı olan dövizle yapılan sözleşmelerin mahkeme tarafından yeniden değerlendirilebileceği bir dönemde, bu konuda dikkatli olmak ve hukuki süreçleri yakından takip etmek önem arz ediyor.