Kirayı IBAN’dan ödeyenler dikkat: Bu detaya dikkat etmeyen yandı! 5 yıllık ödeme çıkabilir

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca son dönemlerde, hekim muayenesi, restoranlar, kuaför ve güzellik merkezleri gibi akıllara gelebilecek her bir noktada kayıt dışı ekonomiyi engellemek için denetimleri tüm hızıyla sürdürürken aynı zamanda ev sahibi ile kiracılar da mercek altına alınmış durumda.

Özellikle kiralık konutun vergisini ödememek için kira bedelini elden almak isteyen ya da IBAN üzerinden kira gönderiminde 'kira' olarak belirtilmemesini isteyen mülk sahipleri Bakanlık tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor.

Bakanlığın olumsuz bir durumu tespiti halinde ise taraflar izaha davet edilerek açıklama yapmaları isteniyor. Hal böyleyken hazine ve Maliye Bakanlığı denetimlerini yoğun bir şekilde gerçekleştirirken Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Murat Batı, Habertürk ekranında IBAN üzerinden para gönderirken dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin açıklamaları ile dikkat çekti.

5 YILLIK ÖDEME ÇIKABİLİR!

Gerçek kişilerin gelir elde etmesi durumunda bu geliri beyan ederek vergisinin ödenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Batı, bu gelirin beyan edilmemesi sonrası Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından fark edilmesi durumunda verginin cezası ile sizden isteneceğini aktardı ve bu geriye yönelik 5 yıllık bir ödemenin çıkabileceğini söyledi.

Batı, Bakanlığın kira ödemeleri ile ilgili düzenlemesini hatırlatarak, "Burada da bir beyan durumu var. Maliye Bakanlığı konut kirası aldığınızı tespit etmesi durumunda vergi dairesi sizi izaha çağırıyor. İzah esnasında ispat edemezseniz vergi dairesi idari para cezası kesiyor. Hemen ceza kesmiyor, bir yoklama sistemine tabi tutuyor. Maliye Bakanlığı birçok şeyi ispatlamadan gitmiyor" ifadelerini kullandı.

Para cezası tutarının çok yüksek olduğunu ifade eden Batı, "Bakanlık kira gelirinizin olduğuna dair kanaat getirdi ama biz izah esnasında buna 'hayır' dedik. Bu anlamda bizden bir kere o vergiyi alıyor, vergi cezasının yüzde 20'sini alıyor, her ay vermediğimiz kiranın yüzde 10'unu, alt sınır ise 5 bin liraydı, 2024 yılı için ayrıca kesiliyor. Bakan Şimşek'in açıklamasında ise, '20 milyon liraya kadar görebilir' demesi ise buna işaret ediyor" sözlerine dikkat çekti.