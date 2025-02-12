Kırık şemsiyeleri sakın atmayın; Bu yöntemle yeniden kullanılıyor...

Yağmur Uçar

Yağışlı havaların kurtarıcısı olan şemsiyeler, bazen sizi yarı yolda bırakabilir.

Şemsiyenin en yaygın bozulma nedeni rüzgardır. Şemsiyenin terazi açısı rüzgarla ters bir yönde baskı yaparsa, çerçeve eğilebilir veya kumaş yırtılabilir.

Şemsiyelerin çerçeve kısımları genellikle metal veya plastikten yapılır. Bu malzemeler zamanla paslanabilir, kırılabilir ya da deformasyona uğrayabilir. Özellikle ucuz şemsiyelerde bu daha yaygın olabilir.

Velhasıl, çeşitli sebeplerle kullanılamayacak durumda olan şemsiyeler herkesin başına gelmiştir.

YENİDEN KULLANIN

Kırık şemsiyenin çerçevesi ya da kumaşını, evde veya bahçede dekoratif amaçlarla kullanabilirsiniz.

Örneğin çiçeklik; Şemsiyenin kumaş kısmını kesip, bir çiçek saksısının üzerine giydirebilirsiniz.

Şemsiyenin kumaşını, küçük bahçe aletlerini saklamak için bir torba gibi kullanabilirsiniz.

Kırık şemsiyeyi bahçede, güneşten korumak için bir gölgeleme alanı yaratmakta kullanabilirsiniz.

Kumaşı çıkarıp, yastık kılıfı veya el çantası gibi pratik kullanımlara dönüştürebilirsiniz.

Eğer şemsiye tamamen kullanılmaz durumdaysa, metal kısmı geri dönüştürülebilir.