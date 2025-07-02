Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, hangi kanalda? 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı

Asırlardır gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl pehlivanlar, yine kol bağlayacak.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek "ata sporu yağlı güreşin olimpiyatı" olarak adlandırılan organizasyonda, 40 başpehlivan çayıra çıkacak.

Kırkpınar'da son iki yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, bu yıl da birinciliği elde etmesi durumunda altın kemerin ebedi sahibi olacak.

En son efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, 1997'de Kırkpınar'ın nişanesi altın kemerin ebedi sahibi olmayı başardı.

Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN 2025

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakaları ise 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yağlı güreşler her yıl olduğu gibi bu sene de Edirne'nin Sarayiçi bölgesinde yapılacak.

HANGİ KANALDA

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Kırkpınar, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Edirne Belediyesi’nin medya kanallarından canlı yayınlanması bekleniyor.