Kırsala Can Veren Proje: Mart Ayında İlk Kez Dağıtılacak...

Yağmur Uçar

Bakan İbrahim Yumaklı, 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Proje kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) elindeki gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetlerle üreticilere verileceğine işaret eden Yumaklı, "Projeyle amacımız, Türkiye'nin kırmızı ette yerli üretimini artırmak ve ithalatı azaltmak. Bunu yapmaya çalışırken verim ve kaliteye de önem veriyoruz. Burada verilecek hayvanlar etçi ve damızlık olacak." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, projeyle aile işletmelerini güçlendirmek istediklerini, kadın ve gençleri sektöre kazandırarak kırsalı kalkındırmayı amaçladıklarını anlattı.

Projeden faydalanacakları da bu kapsamda belirlediklerini aktaran Yumaklı, "Projeden 200 baş altı kapasitedeki hayvancılık işletmeleri, ilk kez hayvancılık yapacak genç kadınlar faydalanabilecek." diye konuştu.

PROJEYE BAŞVURU DETAYLARI

Yumaklı, projenin değerlendirme sürecine ilişkin de bilgi vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerlendirmede 20 baş altı üretim yapan aile işletmelerine, 40 yaşlı altı gençlere ve kadınlara, deprem bölgesindeki üreticilere, ​​​​​​​üretim planlamasında besi bölgesi olan illere (19 il), birinci derece tarımsal örgüt üyelerine artı puanlar vereceğiz. Üretici başına 5 ile 15 arası gebe hayvan vereceğiz. Ancak bu projeden faydalanan kişi veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi ise bu sayı 30'a çıkacak.



Üreticilerimize yıllık 270 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz. Ziraat Bankasından 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanılabilecek. Bu kapsamda üreticilerimiz çeşitli kriterlere göre yüzde 85'e kadar faiz indiriminden faydalanmış olacak.



Tüm bunlara ilave olarak verdiğimiz hayvanların bir yıllık TARSİM sigortasını da biz karşılayacağız. Hayvan kaybı olursa sigortadan karşılanacak. Ayrıca hayvanları aşılı ve sağlıklı şekilde vereceğiz."

Projenin hayvancılık yol haritası kapsamında üç yıl süreceğini belirten Yumaklı, "Projeye başvurular bugün itibarıyla açıldı. Üreticilerimiz il veya ilçe müdürlüklerinden

başvuru yapabilir. Bu ay sonuna kadar başvurular değerlendirilecek, ilk hayvan dağıtımlarını mart ayında yapacağız." dedi.