Kışlasız bedelli askerlik nedir, nasıl yapılır? Kışlasız bedelli mi gelecek?

Yağmur Dinç

Askerlikte yeni tartışma...

Bedelli askerliğe kışla kışla hizmeti şartı 2018’de getirildi. 21 gün olarak başlayan kışla hizmeti şartı daha sonra 28 güne çıkartıldı. Akabinde ise "kışlasız" tarışmaları başladı.

Kışlasız bedelli askerlik, 2025’te uygulanması beklenen yeni bir askerlik modeli olarak tartışılmaya başlandı.

Bu düzenleme, askerliğin zorunlu eğitim aşamasını kaldırılmasını kapsıyor.

Kışlasız bedelli, sosyal medyada geniş bir yankı buldu. Bu noktada askere gidecek olan adaylar, "kışlasız bedelli askerlik gelecek mi" merak ediyor.

Peki, kışlasız bedelli nedir? Kışlasız bedelli askerlik yapılacak mı? İşte detaylar...

KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK 2025

Kışlasız bedelli askerlik tartışmaları, vatandaşlar arasında devam ediyor.

Ancak yanıt belli.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu konuya dair çıkan söylentilere tepki göstererek, "Evlerinde askerlik yapmak istiyorlar, böyle bir şey olabilir mi?" dedi. Böylece, kışlasız askerlik taleplerine olumsuz bir yanıt geldi.