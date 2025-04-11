Kıymanın hilesi ne tatta ne renkte… Bu detaya dikkat edin

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Son dönemde yapılan denetimlerde gıda sahtekârlığında en fazla hile yapılan ürünlerin başında kıyma geliyor.

Halk arasında “az yağlı”, “ev yapımı”, “taze çekilmiş” gibi ifadelerle pazarlanan kıymalar, aslında ciddi sağlık riskleri barındırabiliyor.

Gıda hilecileri, maliyeti düşürmek ve ürünü daha kârlı hale getirmek için kıymanın içine farklı hayvan etleri, organlar, hatta kemik unu gibi katkılar ekliyor.

Peki, hileli kıyma nasıl anlaşılır? Bu detaylara dikkat edin!

HİLELİ KIYMA NASIL ANLAŞILIR?

Sofraların vazgeçilmezi olan kıyma, gıda hilelerinin en çok yapıldığı ürünlerin başında geliyor. Özellikle “az yağlı” etiketiyle satılan kıymalarda yapılan oyun ise tüketiciyi adeta kandırıyor.

Gıda sektöründe "tağşiş" olarak bilinen bu yöntemle, daha ucuz ve bol bulunan iç yağ, kıymanın içine katılarak maliyet düşürülüyor.

Köfte yaparken kıymanın aşırı kolay yoğrulması ve fazla yağ salması, tağşişli olduğunun göstergesi olabilir.

Rengi mat ve homojen olmayan kıymalar, farklı et türleri ya da yağlarla karıştırılmış olabilir.

Karışım kıymalar, daha çabuk bozulur ve dolapta kısa sürede renk değiştirir.