Kızılcık Şerbeti 89. bölüm fragman: Apo açıldı! Pembe'yi bir kez daha terk ediyor...

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SHOW TV’nin her Cuma akşamı milyonları ekran başına toplayan dizisi Kızılcık Şerbeti, reytinglerde zirvedeki yerini koruyor.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi usta isimlerin rol aldığı dizi, yeni bölümüyle yine gündem olmayı başardı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanı, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Dizinin sıkı takipçileri, yaşanacak gelişmeleri şimdiden konuşmaya başladı.

Peki, bu hafta Kızılcık Şerbeti’nde neler olacak?

APO'NUN YENİ AŞK HİKAYESİ BAŞLIYOR

Dizide Sönmez’e demans teşhisi konulması duygusal anlar yaşatırken, Doğa ve Fatih’in yeni ev mutluluğu ekrana yansıyacak.

Ancak asıl bomba, Abdullah ve Işıl arasındaki aşkın ortaya çıkması olacak! Abdullah’ın beklenmedik itirafı, izleyicileri şoke edecek ve dengeleri tamamen değiştirecek.

İşte Kızılcık Şerbeti 89. Bölüm fragmanı…