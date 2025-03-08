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Haber Merkezi

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

91. bölümde Nursema ile İlhami’nin nişan töreni beklenmedik olaylara sahne oldu. Ancak gecenin en büyük sürprizi, Nursema’nın ağzından çıkan o isim oldu.

Ailesinin zoruyla İlhami ile nişanlanan Nursema, yüzüğü takacağı sırada büyük bir itirafta bulundu. "İlhami" demesi beklenirken Firaz ismini söyleyen Nursema, tüm aileyi şoke etti.

Nişan töreni adeta bir kaosa dönüşürken, aile içinde ipler gerildi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nursema ve İlhami’nin imam nikahı hazırlıkları devam ederken, Nursema’dan beklenmedik bir hamle geldi. Ailesinin baskılarına dayanamayan Nursema, İlhami ile evlenmeyi kesin bir dille reddecek.

Bavulunu toplayıp ailesine rest çekerek evden ayrılan Nursema, Firaz’la kaçacak. Yeni bölümde Nursema ve Firaz’ın nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu.

İşte Kızılcık Şerbeti 92. bölüm fragmanı…