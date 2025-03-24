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Haber Merkezi

Show TV’nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya’nın başrollerini paylaştığı dizi, izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

Özellikle final sahnesi izleyicileri adeta nefessiz bıraktı! Nilay’ın, Abdullah ve Işıl’ı bir arada gördüğü anlar, gelecek bölüme dair merakı arttırdı.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

BEBEĞİNİ KAYBEDİYOR

Kıvılcım ve Ömer’in bebek heyecanı, büyük bir acıya dönüştü.

Erkek bebek beklediklerini öğrenen çift, mutluluklarını paylaşırken Kıvılcım’ın aniden fenalaşması her şeyi altüst etti.

Peki, Kıvılcım bu büyük acıyla nasıl başa çıkacak? İşte Kızılcık Şerbeti 94. Bölüm 2. Fragman...