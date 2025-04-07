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Haber Merkezi

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi başarılı isimlerin hayat verdiği karakterler, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Yeni bölüm fragmanı ise heyecanı doruğa çıkardı. Peki, Pembe ve Abdullah’ı neler bekliyor?

ABDULLAH ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Show TV’nin çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm fragmanıyla yürekleri ağza getirdi.

Pembe’nin hastane odasındaki yoğun bakım sahnesi, diziden ayrılacağı iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medya, “Pembe ölecek mi?” sorusuyla çalkalanıyor.

Ancak asıl bomba gelişme, Abdullah cephesinde yaşanıyor. Pembe’nin durumunu öğrenip büyük panik yaşayan Abdullah, apar topar hastaneye yetişmeye çalışırken feci bir trafik kazası geçiriyor.

Peki, Abdullah hayatta kalacak mı? İşte Kızılcık Şerbeti 96. Bölüm 2. Fragman…