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Haber Merkezi

Show TV'nin reytinglerde zirveye oturan dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi başarılı oyuncuların performanslarıyla dikkat çeken dizi, karakterlerinin birbirine geçen hikayeleriyle sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.

Dizinin son bölümünde Pembe’nin ölümü, izleyiciler için büyük bir sürpriz oldu. Pembe karakterinin ani ölümü, hikayenin seyrini tamamen değiştirdi.

Peki, Pembe’nin ölümünden sonra yeni bölümde neler olacak?

MUSTAFA KRİZ GEÇİRİYOR

Pembe’nin cenazesi gerçekleşiyor ve bu kayıp, tüm aileyi derinden etkiliyor. Ancak, en büyük sarsıntıyı yaşayan isim Mustafa oluyor.

Aklını kaybetmeye başlayan Mustafa, Meri’nin dudaklarına yapışıyor ve Abdullah tarafından basılıyor.

Bu olayın ardından, Nilay ne yapacak? Nilay, bu durumu nasıl karşılayacak ve Mustafa ile Meri arasında neler yaşanacak?

İşte Kızılcık Şerbeti 97. bölüm fragmanı...