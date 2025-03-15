Kızılcık Şerbeti’nde şok eden ayrılık! Vedası seyirciyi duygulandırdı

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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni yapımları arasında yer alan ve sosyal medyada adeta fenomen bir yapım haline gelen Kızılcık Şerbeti yayınlanan her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dengelerin sürekli değiştiği dizide kadroya dahil olan yeni isimlerin yanı sıra ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.

Diziye veda eden isimler arasına bu kez sevilen karakterleri arasında yer alan o oyuncu da eklendi. Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Kızılcık Şerbeti ile yollarını ayırdığını dile getiren oyuncu sevenlerini duygulandırdı.

NURSEMA FİRAZ AŞKINDA ENGEL ORTADAN KALKIYOR

Kızılcık Şerbeti İlhami karakterine hayat veren Fatih Gühan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, canlandırdığı İlhami karakterine de veda etti.

Fatih Gühan’ın hayat verdiği ve İstanbul Fatih’te bir camide imamlık yapan İlhami, dizinin sevilen karakterleri arasında yer alan Nursema’nın aşık olduğu kişi olarak seyirci ile buluşmuştu.

Ancak dizide yaşanan gelişmelerin ardından Nursema’nın gerçek duygularını fark ederek Firaz’a yönelmesinin beraberinde İlhami’nin hikayesi de değişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından dizide hikayesi biten Gühan, sosyal medyada paylaştığı veda sözleriyle ilgi odağı oldu.

VEDASI DUYGULANDIRDI

Gühan yaptığı paylaşımda, "İlhami ile vedalaşma zamanı.. Cancağzım @kizilcikserbetitv seyircisi sizlerle bu hikayeyi paylaşmış olmaktan çok mutluyum. İlginiz ve sevginiz için en başta size çok teşekkür ederim. Yönetmenimiz Hakan Kırvavaç Ketche ve @eylemoguzzz hocama sonsuz teşekkürler. Emek veren birbirimize hakkımızın geçtiği tüm ekibe ve gold film ailesine sonsuz teşekkürler. Birlikte bu hikayeyi paylaşmaktan çok mutlu olduğum @cerenykarakoc @batuhanbozkurtyuzgulec ve @hamdialkan çok teşekkür ederim, sizinle paylaşmak ne kadar güzeldi.. yola çıktığımızdan bu yana yanımda olan @cetin.sarikartal iyi ki varsınız hocam.

Veee ilhami. İyi ki… Artık seninle kafamın içinde sonsuza kadar arkadaşız, bana anlattıkların ve anlatacakların için minettarım. Bir başka hikayede görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.

Son söz

“Aklın kimyası ile, aşkın kimyası başkadır. Akıl temkinlidir, adımlarını korka korka atar, “aman sakın kendini” diye tembihler. Halbuki aşk öyle mi? Onun tek dediği: “bırak kendini, koy gitsin.” Akıl kolay kolay yıkılmaz, aşk ise kendini yıpratır, harap düşer. Halbuki hazineler ve defineler yıkıntılar arasında olur. Ne varsa harap bir kalpte vardır. “

Şems-i Tebrîzî"