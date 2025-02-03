Kızılcık Şerbeti’ne bomba transfer! Dizinin seyri değişiyor

Haber Merkezi

Show TV’nin her Cuma ekrana gelen ve reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, güçlü kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı diziye, usta yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’ın katılacağı öğrenildi.

Müjdeli haberi ise dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek verdi.

Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamdi Alkan’ın Kızılcık Şerbeti ailesine dahil olduğunu duyurarak izleyicileri heyecanlandırdı.

MÜJDEYİ BÖYLE VERDİ

Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Hamdi abicim ve yakın aile dostumuz Kızılcık Şerbeti'nde" sözlerine yer verdi.

İşte Feyza Civelek'in paylaşımı....