Kızılcık Şerbet’inin Nursema’sı bombayı patlattı! Verdiği spoiler şaşırttı

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Show TV’nin sevilen yapımları arasında yer alan Cuma akşamlarının reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti tüm heyecanı ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizide 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç her sahnesiyle beğeni toplamayı başarıyor.

Başarılı oyunculuğu ile ilgi odağı olan Ceren Karakoç geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in programına konuk oldu. Programda diziye dair samimi itiraflarda bulunan Karakoç verdiği spoiler ile sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı.

BOMBAYI PATLATTI!

Dizide hayat verdiği Nuesema karakterinin kiminle aşk yaşayacağı izleyici tarafından en çok merak edilen konuların başında yer alırken Karakoç’tan gelen itiraflar şaşırttı.

Dizide İlhami karakterine hayat veren Fatih Gühan ile Firaz karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt arasında kalan Nursema'nın kiminle aşk yaşayacağına dair bombayı patlatan Karakoç sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Nursema’nın kiminle aşk yaşayacağı konusunda 'Bunu söylemeyeyim ama gönlümden geçen birisi var tabii ki. Daha doğrusu kamuoyunun zorladığı ve olmamı istediği birisi var.' yanıtıyla dikkat çekti.

Saba Tümer ise ikili arasından Firaz’ı desteklediğini söyleyince Karakoç, 'Önde gidiyor. Herkes için öyle.' yanıtıyla ilerleyen bölümlerde Nursema’nın aşk tercihinin Firaz olabilceği sinyalini verdi.