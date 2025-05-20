Klimanın fişini bu saatlerde çekin, fatura nasıl düşüyor görün...

Haber Merkezi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte elektrik faturalarında klima kullanımı nedeniyle artışlarda yaşanmaya başlıyor.

Bunaltıcı sıcaklıkların kurtarıcısı olan klimalar konu enerji tüketimine geldiğinde faturalarda ciddi farklılıklara neden oluyor.

Tam da bu noktada uzmanlar klimalar ile ilgili neredeyse kimsenin bilmediği o detayı paylaştı.

Sıcaklıkların 30 dereceyi geçtiği bölgelerde neredeyse tek rahatlama aracı olan klimalar meğer o saat aralıklarında kapatıldığında elektrik faturalarında tasarruf yapmanızda etkili oluyormuş.

BU SAAT ARALIĞINDA FİŞLERİ ÇEKİN!

Klimanın enerji tüketimi, cihazın türüne ve gücüne bağlı olarak farklılık gösteriyor. Örneğin, merkezi sistemler saatte 3000 ila 3500 watt arasında enerji harcayabilirken, pencere tipi üniteler saatte 900 ila 1440 watt arasında enerji tüketiyor.

Taşınabilir ünitelerin enerji tüketimi ise kapasiteye göre saatte 2900 ila 4100 watt arasında değişiyor.Bu enerji tüketimleri de fatura belirgin bir artışın yaşanmasına neden oluyor.

Ancak uzmanların paylaştığı bilgilere göre akşam saatlerinde, özellikle 16:00 ile 20:00 arasında, elektrik tüketimi zirveye ulaşır ve bu dönemde daha yüksek ücretler uygulandığından bu saatlerde klima kullanmaya devam etmek, evdeki toplam elektrik tüketiminin artmasına ve ekstra ücretler ödenmesine yol açabilir.

Bu nedenle bu saat aralığında pencere panjurlarını ya da perdelerini kapatarak güneş ışığının içeri gelmesini önleyebilme imkanınız olduğu bu saat aralıklarında klima fişini çekmeniz elektrik faturanızda belirgin bir tasarruf yaşamanızı sağlayabilir.