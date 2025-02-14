Klozetteki kokudan kurtulmak isteyen denesin! 5-6 yaprak yetiyor…

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Ev hanımlarının mutfakta sıkça kullandığı defne yaprağı, aslında sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor.

Doğal bir temizlik ürünü olarak da kullanılabilen bu mucizevi bitki, banyodaki kötü kokuları gidermek ve klozet temizliğini sağlamak için harika bir alternatif sunuyor.

Eğer klozetinizde zamanla oluşan kötü kokulardan şikayetçiyseniz, birkaç defne yaprağını sifona atmadan önce klozete bırakabilirsiniz.

BU YÖNTEMLE DAHA ETKİLİ OLUYOR

Gün boyu klozetin içinde kalan defne yaprakları, su çekildiğinde kötü kokuları ve bazı kirleri yok eder.

Daha etkili bir sonuç için, 5-6 yaprağı bir litre kaynar suyla demleyip klozete dökerek derinlemesine temizlik sağlayabilirsiniz.

Üstelik defne yaprağının kaynatılmış suyu, klozetin iç yüzeyini silmek için de kullanılabilir. Böylece kimyasal temizleyicilere ihtiyaç duymadan parlak ve hijyenik bir görünüm elde edebilirsiniz.

Hem doğal hem de ekonomik bir temizlik yöntemi olan bu yöntemle, banyonuza ferah bir koku kazandırabilirsiniz.