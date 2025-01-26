Koç Holding Tarih Verdi! Resmen Açıklanacak...

Koç Holding, KAP'a '2024 Finansal Takvim'e ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Yapılan açıklamada, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait finansal tablolarının 18 Şubat 2025 tarihinde kamuya duyurulacağını bildirdi.
Ayrıca, şirket, finansal tablolarını açıklamadan önceki iki hafta boyunca "sessiz dönem" uygulaması yapacaklarını belirterek, bu dönemde kamuya duyurulmuş bilgiler dışında herhangi bir finansal bilgi verilmeyeceğini vurguladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirim şu şekilde:
Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 18 Şubat 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.