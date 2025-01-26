Koç Holding Tarih Verdi! Resmen Açıklanacak...

Yağmur Dinç

Koç Holding, KAP'a '2024 Finansal Takvim'e ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait finansal tablolarının 18 Şubat 2025 tarihinde kamuya duyurulacağını bildirdi.

Ayrıca, şirket, finansal tablolarını açıklamadan önceki iki hafta boyunca "sessiz dönem" uygulaması yapacaklarını belirterek, bu dönemde kamuya duyurulmuş bilgiler dışında herhangi bir finansal bilgi verilmeyeceğini vurguladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirim şu şekilde: