Köfterinde ölümcül bakteri çıkan Şenpiliç’in cezası belli oldu! Kesilen para cezası şaşırttı

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Son dönemde hem market raflarında yer alan paketli tavuk ürünlerinde hem de dışarıda satılan tavuk ürünlerinde tespit edilen ciddi sağlık problemleri gündeme geliyor.

Türkiye’nin en büyük kanatlı er üreticilerinden olan Şenpiliç tarafından üretilen ‘Anne Köftesi ‘ ürünlerinde tespit edilen "Listeria monocytogenes” bakterisi büyük bir yankıya neden oldu.

Ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bu bakterinin ise üretim tesislerinin hijyen koşullarına uygun olmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Ülke gündemine bomba gibi düşen bu olayın ardından ilgili firmaya verilen cezada şaşkınlık yarattı.

CİROSUNUN YÜZ BİNDE BİRİ!

Market raflarında yer alan ve ölümcül sağlık sorunlarına neden olabilen "Listeria monocytogenes” bakterisi tespit edilen ürünler hakkında firmaya verilen ceza tüketicileri şaşkına çevirdi.

Tüm bu risklere rağmen yetkili kurumlar tarafından firmaya kesilen ceza sadece 210 bin TL ile sınırlı kaldı.

Kesilen cezanın ise firmanın yıllık cirosu olan 19 milyar TL’nın yüz binde biri kadar olması dikkat çekti.