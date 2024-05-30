Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi işlemi hem teşhis hem de tedavi amaçlı yapılabilen endoskopik bir işlemdir. İşte kolonoskopi hakkında merak edilenler...

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Kolonoskopi, kalın bağırsağın ve rektumun iç yüzeyinin bir kolonoskop adı verilen uzun, esnek ve ışıklı bir tüp ile incelendiği tıbbi bir işlemdir.

Bu işlem, genellikle gastrointestinal sorunları teşhis etmek veya kolon kanseri taraması yapmak amacıyla gerçekleştirilir.

Makattan girilerek gerçekleştirilen kolonoskopi işlemi hem teşhis hem de tedavi amaçlı yapılabilmektedir.

Kolonoskopi işlemi şu şekilde gerçekleştirilir;

Hazırlık

İşlemden önce bağırsakların tamamen boşaltılması gerekir. Bu nedenle hastalar, işlemden bir gün önce belirli bir diyet ve bağırsak temizleyici ilaçlar kullanır.

Sedasyon

Genellikle işlem sırasında hastanın rahat etmesi için hafif bir sedasyon uygulanır. Bazı durumlarda hastalar tamamen uyutulabilir.

Kolonoskopun yerleştirilmesi

Doktor, anüsten kolonoskopu yavaşça içeri sokarak kolonu ve rektumu incelemeye başlar.

Görüntüleme ve inceleme

Kolonoskopun ucundaki kamera, kolondaki anormallikleri görüntüler ve bu görüntüler bir monitöre yansıtılır. Doktor, polipler veya diğer anormallikleri tespit edebilir.

Gerekirse biyopsi veya polip çıkarma

Kolonoskopun içindeki özel aletler kullanılarak biyopsi örnekleri alınabilir veya polipler çıkarılabilir.

Kolonoskopi, genellikle 30 dakika ila bir saat arasında sürer ve işlemden sonra hastalar birkaç saat gözlem altında tutulur.

İşlem sonrası hafif kramp veya gaz sancısı hissedilebilir. Bu işlem, kolorektal kanser taraması, açıklanamayan bağırsak kanamaları, kronik ishal veya kabızlık gibi semptomların nedenlerini belirlemek için yaygın olarak kullanılır.