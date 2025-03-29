Komşuları kıskandıran ocak temizleme yöntemi: Tek malzeme yetiyor

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Mutfakta en sık kullanılan alanlardan biri olan ocaklar, yemek pişirme sürecinde yağ ve yiyecek artıklarının birikmesiyle zamanla kirlenir ve lekelenir.

Özellikle yağ sıçramaları ve yanmış yiyecek kalıntıları, temizliği zorlaştırarak inatçı lekelere dönüşebilir.

Ancak, mutfakta bulunan basit malzemelerle bu sorunların üstesinden gelebilirsiniz.

İşte ocakları ışıl ışıl yapacak doğal yöntemler:

SİRKE

Sirke, asidik yapısı sayesinde yağ kalıntılarını hızlıca çözer. Mutfak ocaklarındaki yağ birikintilerini temizlemek için tek yapmanız gereken, sirkeli su ile ocağı silmek.

Birkaç dakika beklettikten sonra nemli bir bezle silin. Göreceksiniz, yağlar göz açıp kapayıncaya kadar kaybolacak.

LİMON

Limon, hem doğal bir temizleyici hem de yüzey parlatıcıdır. Ocağınızın gözlerinde ve yüzeyinde zamanla oluşan matlık, limonun asidik yapısıyla yok olur.

Limonu ikiye kesin ve kesik yüzeyi doğrudan ocağa sürün. Birkaç dakika bu işlemi tekrarladıktan sonra nemli bir bezle temizleyin.

KARBONAT

Karbonat, güçlü yapısıyla ocaktaki yanmış yemek artıkları ve inatçı lekeler için birebirdir. Ocağın üzerine bolca karbonat serpin ve üzerine birkaç damla limon suyu damlatın.

Köpürme işlemi başladıktan sonra 2-3 dakika bekleyin. Süngerle hafifçe ovaladıktan sonra nemli bezle silin. İnatçı lekelerin gözle görülür şekilde kaybolduğunu fark edeceksiniz.