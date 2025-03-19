Konu Lezzet Değil! Pilava Karabiber Ekleyin, Gizli Gücünü Keşfedin...

Yağmur Uçar

Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında şüphesiz ki pilav yer alır.

Pirinç pilavının her yemekle uyumu, damaklarda da muhteşem bir tat bırakır.

Pilav genellikle tavuk suyu ile yapılmakta birlikte baharatlarla da tatlandırılır.

Ancak, özellikle karabiber ekmek lezzetin ötesinde bir de fayda sağlıyor.

KARABİBER ETKİSİ

Sofrada pilav olduğunu fark eden herkes, genellikle karabibere doğru yönelir. Karabiber, piperin adlı bileşen sayesinde sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar pek çok konuda vücuda destek olabilir.

Karabiberin en büyük faydalarından biri de kan şekerini dengelemesidir.

Yapılan araştırmalar, karabiberde bulunan piperin bileşiğinin insülin duyarlılığını artırdığını ve kan şekeri seviyelerini düzenlediğini gösteriyor.