KOOP Market'te Ramazan bereketi: Fiyatlar indikçe indi! 1 Mart'a kadar...

Ramazan ayının bereketi market raflarına da yansıyor.

KOOP Market, 20 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğuyla müşterilerine avantajlı alışveriş imkanı sunuyor.

Temel gıda ürünlerinden bakliyata, temizlik malzemelerinden atıştırmalıklara kadar birçok kategoride hazırlanan kampanyalar, Ramazan sofralarını daha hesaplı kurmak isteyenler için dikkat çekiyor.

İşte KOOP Market’te Ramazan bereketiyle öne çıkan fırsatlar...