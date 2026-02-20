Son yıllarda girişimcilik ve teknoloji dünyasında sıkça duyulan “unicorn şirket” kavramı, yatırım haberleriyle gündemde.

Bu terimi ilk kez duyanlar ise ne anlama geldiğini, hangi şirketlerin bu kategoride yer aldığını ve neden bu kadar önemli olduğunu merak ediyor.

Değeri milyar dolar seviyesine ulaşan girişimlerin tanımlandığı bu kavram, Türkiye’de de örnekleri bulunan şirketlerle dikkat çekiyor.

Unicorn şirket nedir, özellikleri nelerdir? Unicorn şirket değeri ne kadar? İşte, bilgiler...

UNICORN ŞİRKET NEDİR

“Unicorn şirket” terimi, değeri 1 milyar dolar ve üzeri olan, genellikle henüz halka arz edilmemiş (borsaya açılmamış) girişim şirketleri için kullanılır.

Kavram ilk kez 2013 yılında girişim sermayesi yatırımcısı Aileen Lee tarafından ortaya atılmıştır. “Unicorn” (tek boynuzlu at) ifadesi, bu büyüklüğe ulaşan girişimlerin geçmişte nadir görülmesi nedeniyle tercih edilmiştir.

Genellikle teknoloji ve dijital odaklı olan unicorn şirketler; yazılım, fintech, e-ticaret, oyun, yapay zekâ ve mobil uygulama gibi alanlarda faaliyet gösterir.

UNICORN ŞİRKET ÖZELLİKLERİ

Hızlı büyüme potansiyeli: Kısa sürede büyük kullanıcı veya müşteri kitlesine ulaşırlar.

Yenilikçi iş modeli: Geleneksel sektörlere yeni ve dijital çözümler getirirler.

Yüksek yatırım alma kapasitesi: Girişim sermayesi fonlarından büyük yatırımlar çekerler.

Ölçeklenebilir yapı: Ürün veya hizmetlerini düşük maliyetle küresel ölçekte yayabilirler.

Teknoloji odaklılık: Çoğu yazılım ve dijital altyapı temellidir.

Türkiye’den de unicorn seviyesine ulaşmış şirketler bulunmaktadır. Örneğin Peak Games ve Getir bu alanda öne çıkan örneklerdendir.

UNICORN ŞİRKET DEĞERİ

Bir şirketin unicorn sayılabilmesi için piyasa değerinin en az 1 milyar dolar olması gerekir.

1 milyar doların üzerine çıkan şirketler unicorn olarak adlandırılırken, 10 milyar dolar seviyesini aşanlara “decacorn”, 100 milyar dolar seviyesine ulaşanlara ise “hectocorn” denilmektedir.