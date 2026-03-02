YKS 2026 başvuruları bitti mi, kapandı mı? YKS son ödeme günü...

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım başladı.

ÖSYM tarafından 6 Şubat'ta başlatılan maratonda YKS son başvuru tarihi geldi.

Adaylar arama motorlarında "2026 YKS başvurusu ne zaman bitiyor?", "Sınav ücreti hangi bankalara yatırılacak?" ve "YKS son başvuru günü ne zaman" sorularının yanıtını arıyor.

YKS başvuru formunu ve ödemesini tamamlamayanların süreci tamamlanmıyor.

Peki; YKS 2026 başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? YKS son ödeme günü ne zaman, kaç TL? İşte, detaylar...

YKS 2026 BAŞVURULARI BİTTİ Mİ

2026 YKS için son başvuru tarihi, 2 Mart 2026 Pazartesi günü olarak belirlendi.

Adayların, en geç yarın (2 Mart Pazartesi) gece saat 23.59'a kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ancak ilerleyen günlerdeki "Geç Başvuru Günü" kapsamında ve yüzde 50 zamlı artırımlı ücretle kabul edilecek.

YKS SON ÖDEME GÜNÜ

YKS son ödeme tarihi 3 Mart olarak belirlendi.

2026 yılı için YKS'nin her bir oturum ücreti 700 TL olarak güncellendi.