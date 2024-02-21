Köpeklerin kulaklarının kesilmesinin sebebi bakın neymiş Köpeklerin kulaklarının kesilmesinin hangi amaçla yapıldığı merak edilmeye başlandı. Bu işlemin neden yapıldığı konusu gündem oldu. İşte bu sorunun yanıtı...

ensonhaber.com

Köpeklerde kulak kesimi, sadece estetik görünüm sebebiyle yapılır ve köpeklere tıbbi açıdan herhangi bir faydası yoktur.

Köpeklerin kulaklarının kesilmesi belirli ırklar için standart bir uygulama olarak düşünülür. Ancak bu uygulama birçok ülkede ya yasaklanmış ya da kısıtlanmıştır.

Kulak kesimi, köpeklerin görünüşünü değiştirmek veya belirli bir ırk standardına uygun hale getirmek için yapılabilir.

Örneğin, Doberman Pinscher ırkının kulakları kesilmiş birçok örneği bulunur, çünkü bu ırkın standartlarına uygun bir görünüm elde etmek için kulakları kesilmiş olmaları tercih edilir.

Fakat bu uygulama hayvan hakları savunucuları ve veterinerler arasında tartışmalıdır çünkü köpeklerin doğal anatomisine müdahale etmek ve gereksiz acı çekmelerine sebep olmak olarak görülür.