Kosova - Türkiye maçının saati ve yayın kanalı belli oldu: Şifresiz yayınlanacak

FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off final maçında A Milli Futbol Takımımız, Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak olan Milliler, mutlak galibiyet arayacak. Peki, Kosova - Türkiye maçı kaçta, nereden izlenir? Şifresiz izleme linki…
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda tarihinin en kritik sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor.
Play-off yarı finalinde Romanya’yı mağlup ederek finale yükselen ay-yıldızlı ekip, şimdi gözünü Kosova deplasmanına çevirdi.
Priştine’de oynanacak mücadelede kazanan taraf Dünya Kupası bileti alacak.
Futbolseverler ise kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı.
Peki, Kosova - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kosova Milli Futbol Takımı ile Türkiye Milli Futbol Takımı arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali için heyecan doruğa çıktı.
Kritik mücadele, 31 Mart 2026 Salı günü saat 21.45’te başlayacak.
Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak ay-yıldızlıların karşılaşması, TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
