Kosova - Türkiye maçının saati ve yayın kanalı belli oldu: Şifresiz yayınlanacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda tarihinin en kritik sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor.

Play-off yarı finalinde Romanya’yı mağlup ederek finale yükselen ay-yıldızlı ekip, şimdi gözünü Kosova deplasmanına çevirdi.

Priştine’de oynanacak mücadelede kazanan taraf Dünya Kupası bileti alacak.

Futbolseverler ise kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

Peki, Kosova - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova Milli Futbol Takımı ile Türkiye Milli Futbol Takımı arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali için heyecan doruğa çıktı.

Kritik mücadele, 31 Mart 2026 Salı günü saat 21.45’te başlayacak.

Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak ay-yıldızlıların karşılaşması, TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

