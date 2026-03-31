Viral olan flamingo testi: Kaç saniye durabilirsiniz

Yaş ilerledikçe vücudumuzda birçok değişim yaşanıyor.

Bu değişimlerden biri "denge yeteneği" üzerinde de etkili.

Özellikle tek ayak üzerinde durma süresi, vücudun denge, kas gücü, sinir-kas koordinasyonu ve düşme riski gibi unsurlarına dair bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.

Son dönemlerde yapılan araştırmalar; tek ayak üzerinde dururken devreye giren denge ve kas kontrolünün, yaşla birlikte en erken gerileyen beceriler arasında yer aldığını belirledi.

Çalışmalarda 65 yaş üzeri katılımcının bu pozisyonda 2 saniyeden uzun süre kalmakta zorlandığı belirlendi.

FLAMİNGO TESTİ NASIL YAPILIR

Teste göre; kişi başka bir yerden destek almadan bir ayağını yerden kaldırıyor, gözleri açık kalıyor ve ellerini kalçasında tutuyor.

Ayağınızı yerden kaldırdığınız anda süre başlıyor ve ayağın yeniden yere değmesi veya ellerin kalçadan ayrılmasıyla test sona eriyor.

YAŞLARA GÖRE SANİYELER

British Journal of Sports Medicine'da yayımlanan bir araştırmaya göre; orta ve ileri yaş döneminde tek ayak üzerinde 10 saniye duramamak pek iç açıcı değil.

Testi yapan 18 ile 39 yaş arasındaki kişilerin, bu pozisyonda yaklaşık olarak 43 saniye durabildiğini gözlemleniyor.

40 ile 49 yaş arasında kişilerin ise, 40 saniye bu şekilde durabildiği gözlemleniyor.

Testi yapan 50 ile 59 yaş arasındaki kişilerin, bu pozisyonda yaklaşık olarak 37 saniye durabildiği gözlemleniyor.

60 ile 69 yaş arasında kişilerin ise, bu pozisyonda 40 saniye durabildiği gözlemleniyor.