Kredi kartlarında sil baştan! İşte yeni kurallar... Artan kredi kartı borçları nedeniyle yeni bir düzenleme için düğmeye basıldı. Merkez Bankası, kredi kartlarına taksit ve kart limitleri konusunda yeni düzenleme sinyali verdi. Peki, kredi kartlarında yeni kurallar nasıl olacak? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Türkiye, ekonomik alanda yeni adımlar atmaya devam ediyor.

OVP kapsamında birçok çalışma hayata geçerken, sıra kredi kartlarında...

Kredi kartı akdi faiz oranı 3,66 oranında uygulanırken gecikme faizi ise 3,96 seviyesinde bulunuyor. Nakit çekim ve KMH borçlarında ise akdi faiz 4,42, gecikme faizi 4,72 olarak uygulanıyor.

Taksit sayısı ise beyaz eşyada 9, elektronik eşyada 4, bilgisayarda 12 ve tablette 6 ay olarak uygulanıyor.

Bireysel kredi kartı borçları geçen yıla göre yüzde 157 artarak 1 trilyon 200 milyar liraya yükseldi.

Vatandaşların kredi kartı borçları her geçen gün artarken, yeni bir düzenleme sinyali de geldi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var. Çalışmalarımız sürüyor." açıklamasında bulundu.

Masadaki ihtimaller

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, faiz oranı, taksit sınırlaması ya da kişinin harcayabileceği tutar konularında adımlar atılabileceğini kaydetti.

Kredi kartına taksit sınırlaması uygulaması da seçenekler arasında bulunuyor.

Yeni düzenlemeler ile taksit sayıları düşürülebilir, gecikme faiz oranı artırılabilir, 3 dönem ödeme yapılmadığında, kartın alışverişe kapanma süresi kısaltılabilir ve nakit çekim zorlaştırılabilir.