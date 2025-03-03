Kuaförler zamlandı: İşte yeni kesim, boya, fön, topuz, maşa ücretleri...

Yağmur Uçar

Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan toplantının ardından, şehir merkezinde ve ilçelerde hizmet veren erkek berberleri ile kadın kuaförlerinde fiyatlar yeniden belirlendi.

2025 yılı başında asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasıyla birlikte birçok sektörde maliyetler artarken, kuaför ve berber esnafı da artan giderler karşısında fiyat düzenlemesine gitmek zorunda kaldı.

2025 TARİFESİ ZAMLANDI

Berber ve kuaförlerde, özellikle işçilik, kira, SGK ve Bağ-Kur primleri, elektrik ve su gibi işletme giderlerindeki yükselişin tarifelerde değişikliğe neden olduğunu belirtti.

Şubat ayının son haftasında yapılan toplantıda berber ve kuaför ücretlerine yapılan zamlar kararlaştırıldı.

İşte 2025 yılı kuaför tarifesi...