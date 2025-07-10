Kulağınızı temizlerken sağlığınızdan olmayın! Kulak çubuğu kullanmak zararlı mı?

Günlük temizlik alışkanlıklarımızın bir parçası hâline gelen kulak çöpü kullanımı, sanılanın aksine kulak sağlığı açısından ciddi riskler barındırabilir.

Özellikle kulağın iç kısmına müdahale edilmesi durumunda kalıcı işitme kayıplarına kadar varabilecek sorunlar yaşanabilir.

Peki, kulağa kulak çöpü sokmak doğru mu? Kulak temizleme çubuğu kullanmak gerçekten zararlı mı? İşte merak edilenler...

Kulaklarımız, kendini temizleme özelliğine sahip organlardır. Kulak içinde oluşan serumen (kulak kiri), dışarıya doğru atılırken aslında kulağı enfeksiyonlara karşı koruyan doğal bir tabaka oluşturur.

Ancak kulak çubuğu ile bu tabakanın itilmesi, kirin daha derine kaçmasına ve tıkanıklıklara yol açmasına neden olabilir.

Kulak çubuğu zararları nelerdir?

- Kulak zarına baskı uygulayabilir veya zedelenmesine yol açabilir.

- Kulak kirini dışarı atmak yerine içeri iter.

- Kulakta enfeksiyon, iltihap ve mantar oluşumuna zemin hazırlar.

- Sık kullanıldığında doğal yağ dengesini bozar ve kulakta kuruluğa neden olabilir.