Yağmur Uçar

Netflix'te yayınlanan yeni Türk dizisi "Bir İhtimal Daha Var"; Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç gibi isimleri bir araya getirdi.

Beğeni toplayan mini dizi, 'Biri bu dünyada diğeri öteki dünyada kaybolmuş iki ruhun tuhaf ve trajikomik yolculuğu...' sloganıyla yayınlandı.

İlgi çeken dizinin ilk bölümlerinde ise bir kelime merak konusu oldu.

Şarapçılık ile ilgilenen Seda karakterinin bahsettiği "kupaj" kelimesi, izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı.

Peki; kupaj ne demek? Kupaj nedir, nasıl yapılır? İşte kupajın anlamı...

KUPAJ NEDİR

Kupaj, şarapçılıkta farklı üzüm çeşitlerinden üretilen şarapların belirli oranlarda karıştırılması işlemine verilen isimdir. Bu işlem, şarabın kalitesini artırmak, istenen aroma ve tat dengesini sağlamak amacıyla yapılır.

Kupajlama, yani farklı şarapları harmanlama işlemi, özellikle prestijli şarap üreticileri tarafından titizlikle uygulanır.

Kupaj sayesinde, tek bir üzüm çeşidinden yapılan şarabın eksiklikleri giderilebilir. Örneğin, bir şarabın gövdesi zayıfsa, daha dolgun bir şarapla harmanlanarak istenen kıvama ulaşabilir.

KUPAJ NASIL YAPILIR

Kupajda kullanılacak üzüm çeşitleri seçilir. Örneğin, Cabernet Sauvignon ve Merlot üzümleri sıkça birlikte kullanılır.

Küçük ölçekli denemeler yapılır. Farklı oranlarda şaraplar karıştırılarak en iyi tat profili elde edilmeye çalışılır.

Şaraplar, asidite, alkol seviyesi, tanen yapısı gibi kimyasal özellikler açısından analiz edilir. Ayrıca, uzman tadımcılar tarafından duyusal değerlendirme yapılır.

En iyi karışım belirlendikten sonra büyük ölçekte uygulanır.

Şarap, belirlenen süre boyunca fıçıda veya çelik tanklarda olgunlaştırılır. Bu süreç, şarabın karakterini daha da geliştirir.