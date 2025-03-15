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Kurallar tamamen değişti! Artık o olmadan kimse banka hesabı açmayacak

Kurallar tamamen değişti! Artık o olmadan kimse banka hesabı açmayacak Yengi Yargı Reformu Stratejisi kapsamında, banka hesabı açma kurallarında değişiklikler gündeme bomba gibi düştü. Banka hesabı açmak için artık tamamen zorunlu hale getirildi.