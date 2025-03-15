Kurallar tamamen değişti! Artık o olmadan kimse banka hesabı açmayacak

Haber Merkezi
Yeni Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde, ATM'lerde yüz tanıma sistemleri devreye alınmasının yanında banka hesabı açmak isteyenler içinde yeni zorunluluklar getirildi.
ATM’de güvenlik kamerası tarafından gözden kaçan veya tespit edilemeyen kişiler, para çekme işlemi gerçekleştiremeyecekken, banka hesabı açmak isteyenler için o belge zorunlu hale geliyor.
Bu hamle ile birlikte özellikle dolandırıcılıkların önlenmesi amacıyla hayata geçiriliyor.
TAMAMEN ZORUNLU HALE GETİRİLİYOR
Banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hesap açma işlemlerinde çipli kimlik doğrulaması olmadan işlem yapamayacak.
Atılan bu adım sayede sahte kimlik kullanımı önlenecek ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçilecek.