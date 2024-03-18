Kurban Bayramı ne zaman? 2024 kurban bayramı hangi tarihte?

Kurban bayramının 2024 yılında hangi tarihe denk geleceği vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Milyonlarca kişinin merak ettiği sorular arasında kurban bayramın ne zaman olacağı ve bayram tatilinin kaç gün olacağı yer alıyor.
2024 kurban bayramı ne zaman sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimiyle belli oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2024 yılında kurban bayramı Haziran ayına denk geliyor.
Peki, 2024 yılında kurban bayramı hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı..
Kurban bayramı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre kurban bayramının başlayacağı tarih belli oldu.
İşte 2024 kurban bayramı tarihleri;
Arefe günü: 15 Haziran Cumartesi
Kurban bayramı 1. gün: 16 Haziran Pazar
Kurban bayramı 2. gün: 17 Haziran Pazartesi
Kurban bayramı 3. gün: 18 Haziran Salı
Kurban bayramı 4. gün: 19 Haziran Çarşamba