Kurban etini saklarken dikkat: Bu aşamaları mutlaka uygulayın!

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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan halk sağlığı uzmanlarına, veteriner hekimlerden gıda mühendislerine kadar birçok yetkili kurum, kurban etinin saklanmasıyla ilgili her yıl uyarılar yapıyor.

Kurban etinin saklanmasıyla ilgili yanlış bilgiler toplumda oldukça yaygın. Bazı kişiler eti hemen poşete koyup buzdolabına atarken, kimileri çiğ eti yıkayarak saklamanın daha hijyenik olduğunu zannediyor.

Oysa uzmanlar, bu alışkanlıkların ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle sıcak havalarda gerçekleşen bayramlarda, doğru yöntemlerle soğutulmayan etlerde zararlı mikroorganizmalar çok kısa sürede üreyebiliyor.

Peki kurban etinizi nasıl saklamalısınız? Dondurucuda ne kadar süre dayanır? Hangi sıcaklıkta, hangi ambalajla saklamak güvenlidir? İşte, kurban etinin güvenli saklanmasına dair bilmeniz gereken hayati bilgiler:

1. Et kesilir kesilmez buzdolabına koymayın Kesimden sonra etin 3-4 saat serin ve gölgede dinlendirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde etin yapısı sertleşir ve sindirimi zor olur. Dinlenmeden buzdolabına giren et hem bozulabilir hem de lezzet kaybına uğrar.

2. Doğru ısıda saklayın Buzdolabında 0–4°C arasında en fazla 1-2 gün, derin dondurucuda -18°C’de ise 6 ay ila 1 yıl arasında muhafaza edilebilir. Ancak çözdürülen etin tekrar dondurulmaması gerekir.

3. Etleri küçük parçalara ayırın ve etiketleyin Saklamadan önce etleri yemeklik porsiyonlara ayırmak hem çözdürme sürecini kolaylaştırır hem de israfı önler. Hangi paket ne zaman dondurulmuş, mutlaka yazılmalı.

4. Uygun ambalaj kullanın Etler buzdolabı poşeti, vakumlu ambalaj ya da gıda saklama kaplarında saklanmalı. Çöp poşetleri gibi gıdayla teması zararlı olan malzemelerden kaçınılmalı.

5. Çözdürme işlemini aceleye getirmeyin Dondurucudan çıkarılan et buzdolabında yavaşça çözdürülmeli. Oda sıcaklığında ya da suya koyarak çözdürmek, bakteri riskini artırır.

Kurban Bayramı'nın ruhuna yaraşır şekilde hem sağlıklı hem güvenli sofralar kurmak istiyorsanız, bu kurallara mutlaka uymalısınız. Unutmayın; doğru saklanmayan kurban eti, sadece tat bozukluğuna değil, ciddi gıda zehirlenmelerine de neden olabilir.