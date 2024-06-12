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Kurbana hazırlık: Çakmak ile işi bitirin! Bıçaklar 10 saniyede jilet oluyor...

Kurbana hazırlık: Çakmak ile işi bitirin! Bıçaklar 10 saniyede jilet oluyor... Kurban Bayramı öncesinde bıçaklarını keskinleştirmek isteyenler, evde bıçak bileme yöntemlerini araştırıyor. Her evde bulunan çakmak ise, bu iş için bir numaralı yardımcı oluyor. İşte bıçakları jilet gibi keskin yapacak olan o yöntem...