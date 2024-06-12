Kurbana hazırlık: Çakmak ile işi bitirin! Bıçaklar 10 saniyede jilet oluyor...

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Kurban Bayramı hazırlıkları arasında "bıçak bileme" yer alıyor.
Körelmiş ve keskinliğini kaybetmiş olan bıçaklarını eski haline çevirmek isteyenler, ücretsiz ve etkili bir yöntem arıyor.
Evde bıçak bileme hakkında aramalar hız kazanırken, ipucunu öğrenenler hemen deniyor.
10 saniyede bıçakları jilet gibi keskin yapacak olan malzeme, her evde mevcut.
Tek yapmanız gereken, dikkatli olmak...
İşte evde bıçak bilemenin en kolay yolu:
Çakmak ile bıçak bileme
Evdeki çakmağı kullanarak körelmiş ve kesmeyen bıçaklarınızı bileyebilirsiniz.
Çakmak taşının arasında bıçağınızı ileri geri hareket ettirerek körelen kısımları bileyin.
10-15 saniye kadar devam edin ve ardından bıçağınız kullanıma hazır.