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Haber Merkezi

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, Burak Özçivit’in muazzam performansıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Son bölümde yaşanan şaşırtıcı gelişmeler ve artan gerilim, izleyicinin merakını katladı.

Yeni fragmanın ne zaman yayımlanacağı ve 175. bölümde izleyiciyi nelerin beklediği, dizinin takipçileri tarafından merakla araştırılıyor.

İşte Kuruluş Osman 175. bölüm fragmanı...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey, Sofia'nın gizlediği sırrı ortaya çıkarmak amacıyla girdiği manastırda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Poena'nın (Halime) attığı okla yaralanan Osman Bey, sırtındaki acıya rağmen Sofia ve Lucas'ı alt etmekte kararlı. Ancak, bu ağır yarayla, oku kimin attığını öğrenip öğrenemeyeceği hala merak konusu.

Manastırdaki gerilim tavan yaparken, Sofia, Poena'yı bir an önce güvenli bir şekilde oradan çıkartmak için planlar yapıyor.

Sofia'nın, Osman Bey'in karşısında Poena'yı nasıl koruyacağı ve çıkış için hangi stratejiyi uygulayacağı, olayların seyrini değiştirebilir.