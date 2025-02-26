Kuyumcular bile şaşırıyor: Düğümlenmiş kolyeleri tek hamlede açan yöntem!

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Takı severlerin en büyük sorunlarından biri, kolye ve bilekliklerin birbirine dolanmasıdır.

Özellikle ince zincirli takılar, saklama sırasında veya kullanırken birbirine karışabilir. Çoğu zaman çözmek için uğraşırken daha da dolaştığını fark ederiz.

Bu durum hem takıları kullanmayı zorlaştırır hem de zarar görmelerine neden olabilir.

Takılarınızı zarar vermeden çözmenin ve bu sorunu önlemenin pratik yöntemi var.

DOLANAN KOLYELER İÇİN PRATİK ÇÖZÜM

Takınızın düğümlenen kısmına biraz bebek pudrası serpin. Bu, zincirin kayganlaşmasını sağlayarak düğümün daha kolay açılmasına yardımcı olur. Daha sonra bir iğne veya toplu iğne yardımıyla düğümü nazikçe açabilirsiniz.

Ya da takının dolanan bölgesine birkaç damla zeytinyağı damlatın. Yağ, zincirin kaymasını kolaylaştırarak düğümü açmayı basitleştirir. Ancak işlemden sonra takınızı iyice temizlemeyi unutmayın.