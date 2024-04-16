Kuyumcular size söylemez! Bu yöntemle temizleyin, altınları güneş gibi parlatın...

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Yastık altı altınlar, zamanla ilk günkü parlaklığını yitirebilir.
Soluk bir sarıya dönen gram, çeyrek, külçe ve altın takılarınızı birkaç dakikada eski haline getirebilirsiniz.
Evde altın parlatma yöntemi ile kuyumcuya gitmeniz gerekmez.
Oldukça pratik olan ipucu sayesinde altınlarınız sapsarı parlayacak.
Evde altın temizleme
Karbonat ve su karışımı, altın takılarınızı temizlemek için etkili bir yöntemdir. Karbonatı su ile karıştırarak bir macun yapın ve yumuşak bir fırça kullanarak takılarınızı bu macunla temizleyin. Daha sonra takılarınızı ılık su ile durulayın ve bir bezle kurulayın.