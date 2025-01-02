KYK kredisinde sistem değişti! O şart tamamen kalktı

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) kredi borcu olan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren yeni bir gelişme bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında yapılan kredi ödemelerine yönelik yeni değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler kapsamında kredi ödemelerinde bulunan zorunluluk kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında KYK kredisi borçluları lisansüstü eğitime ara vermeden devam ederlerse borçlarını lisansüstü eğitimlerinin sona ermesinden iki yıl sonra ödemeye başlayabiliyordu, bu yürürlükten kaldırıldı.

ÖDEMEDE SÜRE ZORUNLULUĞU DEĞİŞTİ

Resmi Gazete​'de yayımlanan kararla yüksek lisansın tamamlanmasından sonra okulla ilişiği kesilen öğrencilerin 2 yıl içinde KYK kredisini geri ödemesine ilişkin değişiklik ile "Borçlu, öğrenimine ara vermeden lisansüstü eğitim yapması halinde lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır" fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte geri ödeme sürecinde değişiklik bekleniyor. Bu düzenlemenin KYK borçları ödeme süresin ve koşullarına nasıl yansıyacağı, önümüzdeki günlerde resmi açıklama ile netleşecek.