Laptop şarjlarındaki silindir parçanın amacına bakın! Eğer olmasaydı... Bazı şarj kablolarında plastikten yapılmış küçük bir silindir vardır. "Ne işe yarıyor" diye merak edenler için yanıtı haberimizde...

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Elektronik cihazları kullanabilmek için şarja ihtiyaç duyarız. Şarj aletleri, özellikle laptoplar için olmazsa olmazdır.

Şarj kablolarında bulunan küçük plastik silindir, mutlaka dikkatinizi çekmiştir.

Aslında oldukça işlevsel bir parça...

Peki, şarj kablosundaki silindir parça ne işe yarar? İşte herkesin merak ettiği detayı sizler için araştırdık!

Kıymetli parça

Laptop gibi cihazlar devreye alındıklarında elektromanyetik dalgalar üretirler. Bunlar şarj kablosu tarafından çevreye iletilir. Engellenmediği takdirde, diğer cihazların olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir.

İşte kablodaki o plastik silindir, parazit bastırma filtresi olarak adlandırılıyor.

Silindirin içinde bir ferrit çekirdek bulunuyor. Ferrit, elektriksel olarak iletken olmayan bir malzemedir ve elektromanyetik dalgaları emme yeteneğine sahip.

Şarj kablosu, ferrit çekirdekten geçerken, bu dalgaları emer ve böylece cihazların işlevselliğini bozmamasını sağlıyor.

ve elektronik cihazlarımızın işlevselliğini koruma görevi taşıyor.