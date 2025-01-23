LGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 LGS ne zaman?

Hüseyin Topuz
LGS sınavına girecek olan binlerce öğrenci sınavın hangi tarihte yapılacağını ve başvuru tarihlerini araştırıyor.
Ocak ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde LGS sınavı hakkında aramalar hız kazandı.
Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı hakkında araştırmalarını hızlandırdı.
LGS sınavında öğrencilere 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.
Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih..
LGS başvuruları ne zaman?
2025 LGS sınavı başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
2025 LGS sınavı ne zaman?
2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.