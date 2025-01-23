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LGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 LGS ne zaman?

LGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 LGS ne zaman? 2025 yılında yapılacak olan LGS sınavının tarihi merak ediliyor. Peki, 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak. İşte merak edilenler...